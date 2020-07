Exclusief voor abonnees Ierse minister van Financiën Donohoe nieuwe voorzitter eurogroep 10 juli 2020

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe is de nieuwe voorzitter van de eurogroep, het informele overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurozone. In twee stemrondes versloeg hij gisteren zijn tegenkandidaten: de Spaanse Nadia Calviño en de Luxemburger Pierre Gramegna. Ietwat verrassend trok niet de Spaanse, die onder meer de steun had van Duitsland, maar wel de Ier aan het langste eind. De centrumrechtse Donohoe (45) is een politicus van Fine Gael, een partij die lid is van de Europese Volkspartij. Donohoe is sinds 2017 minister van Financiën. Als voorzitter van de eurogroep zal hij mee het Europees relanceplan moeten uitvoeren.

