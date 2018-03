Ierse journalist die Armstrong aan de galg schreef: "Ik denk dat déze Armstrong heel erg tegen doping is" David Walsh (62) | Ierse journalist die 'LA' aan de galg schreef, komt wél naar Vlaanderen Marc Ghyselinck

29 maart 2018

07u40 0 De Krant Nee, Lance Armstrong komt niet naar Vlaanderen. Maar David Walsh wél, zoals gepland. Zijn boek 'LA Confidentiel' uit 2004 luidde het begin van het einde in van de ex-Tourwinnaar. En nu ziet hij Team Sky "op een legale manier valsspelen."

Wat de Amerikaanse journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein betekenden in het Watergate-schandaal, dat was de Ierse journalist David Walsh voor de ondergang van de iconische Amerikaanse coureur, met zijn boek 'LA Confidentiel' in 2004. Lance Armstrong zou morgen een select publiek toespreken naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen. Maar de Amerikaan zegde dinsdag af om familiale redenen. De lezing van David Walsh in de Aula van de Universiteit Gent gaat vanavond gewoon door.

