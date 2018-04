Iemand steelt de show in het Witte Huis... En het is níet Trump 27 april 2018

Kinderen, die kan ik zeker aan, moet Amerikaans president Trump gedacht hebben. Voor één keer geen potje politiek armworstelen, alle spots onbedreigd op mij. Mis! Het zoontje van een medewerker slaagt erin de show te stelen. Groen strikje rond de hals, borst fier vooruit. Even Trump in zijn schaduw. Allemaal door 'Neem Je Kinderen Mee Naar Het Werk'-dag, een traditie in de VS waar zelfs het Witte Huis aan deelneemt.

