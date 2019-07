Exclusief voor abonnees Iémand moet toch vrouw missen die aan grens werd gevonden? 04 juli 2019

De identiteit van de naakte vrouw die dood werd gevonden in een weiland op de grens van België en Nederland blijft een mysterie. "We kregen al 95 namen doorgespeeld, maar telkens bleek het niet de vrouw in kwestie te zijn", klinkt het. "Er moet toch iémand zijn die weet wie ze is of die haar mist?" Na een oproep in het tv-programma 'Opsporing Verzocht' kreeg de politie gisteren 22 nieuwe tips.

