Iemand afzetten op Zaventem? U heeft 10 minuten

Wie vrienden of familie naar de luchthaven van Zaventem brengt, heeft daar vanaf volgende maand exact tien minuten voor - als je het gratis wil houden, toch. De 'drop-off zone' vlak bij de uitrit hanteert dan een maximumtijd. Wie er langer dan tien minuten staat, moet 10 euro betalen. Per extra minuut komt er 2 euro bovenop. Wie liever uitgebreider afscheid neemt, kan terecht op de parkings P1, P2 en P3. Daar kan je 30 minuten gratis je auto laten staan, maar dan moet je wél eerst een 'Pcard+' aanvragen via de website. Doe je dat niet, dan kost het je 2 euro per halfuur. Ook om iemand op te halen, parkeerden bestuurders nu ook vaak in de drop-offzone - dat wordt met de nieuwe tijdslimiet zo goed als onmogelijk. (RDK)

