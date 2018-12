Iedereen zot en trots 24 Kevin De Bruyne 26 december 2018

00u00 0

Voetballiefhebbers hebben vaak een kort geheugen, maar het niveau dat Kevin De Bruyne (27) voor zijn knieblessure bereikte, is niemand vergeten. Hij was de motor met turbo-injectie van Manchester City en de Rode Duivels, en ook al schitterde hij op het WK niet echt in de groepsfase, zijn goal in de kwartfinale tegen Brazilië maakte het hele land zot en trots. Net toen de stemming voor deze Top 100 was afgesloten, verscheen King Kev weer op een voetbalveld en dat vierde hij met een doelpunt dat toonde hoeveel goesting hij had om zijn lidmaatschap bij de club van de beste voetballers te vernieuwen. Drie maanden was hij weggeweest, maar het leed werd verlicht door de geboorte van Rome, zijn tweede zoontje met Michèle Lacroix, broertje van Mason Milian. (SVB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN