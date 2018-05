Iedereen wordt gek na zege Anderlecht 07 mei 2018

00u00 0

Zelden liepen zoveel mensen verloren in hun emoties na een partij voetbal - zij het één van de meest zenuwslopende in moderne tijden in België. Ivan Leko die "voetbal haat". Bart Verhaeghe die complottheorieën insinueert. Olivier Deschacht die dit "de mooiste zege" van z'n carrière noemt. "Waar gáát dit over, als Club straks kampioen wordt en Anderlecht finaal derde eindigt?", vraagt onze chef voetbal zich af. "Brugge heeft gelijk: de VAR beïnvloedde mogelijk het resultaat. In het busje had áltijd een penalty gezien moeten worden voor een fout op Vanaken. Laat het 1-0 worden en de wereld ziet er helemaal anders uit. Maar het slotwoord is niettemin voor blauw-zwart. Het verdient de titel. Club gaat z'n eigen ruiten toch niet meer ingooien?"

