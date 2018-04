Iedereen verplicht aan de slag tot 67? "Nee, echt niet." Maar iedereen twee jaar langer laten werken en liefst meer? "Ah, ça, oui" Jan Segers

21 april 2018

00u00 0 De Krant Nee, Daniel Bacquelaine (65) is niet de beul die u morgen tot 67 zal doen werken als uw rug al jaren pijn doet en de burn-out op de loer ligt. Zo ziét hij er niet uit, de bedaarde Franstalige liberaal, en zo dénkt hij ook niet als minister van Pensioenen. "Iedereen verplicht aan de slag tot 67? Nee, echt niet." Maar iedereen twee jaar langer laten werken en liefst meer? "Ah, ça, oui."

"Wat wilt u drinken?" Uit de mond van de minister van Pensioenen klinkt het als een strikvraag. "Glaasje water" volstaat niet. "Une Chaudfontaine" is hier het enige politiek correcte antwoord. Daniel Bacquelaine (MR) is namelijk al een kwarteeuw burgemeester van Chaudfontaine, bekend van het bronwater. "Bleue? Verte? Rouge?" Ik ga voor rood. "Sterk bruisend, dat verbaast mij niet", zegt de minister. "Ik heb enkele opinies van u zopas nog eens herlezen. U vindt het allemaal te weinig, wat wij doen. Wel, de cijfers geven u ongelijk. We krijgen internationaal lof toegezwaaid."

Zelf is Bacquelaine het type politicus dat voor Chaudfontaine groen gaat. Zacht bruisend. Hij hervormt onze pensioenen op geduldige wijze, met oog en oor voor ieders verzuchtingen. Niet forceren. Niemand bruuskeren. Maar ook nooit het einddoel uit het oog verliezen: mensen langer aan de slag houden, op zijn minst een jaar of twee. Daniel Bacquelaine is een fijnbesnaard man. "Aimez-vous Brahms?" Gepassioneerd luisteraar en lezer. "Elke week een boek. Zelfs nu nog." Een melomaan, geen houthakker. "Je moet er niet de bijl inzetten als je onze pensioenen wilt hervormen. Vastberadenheid loont, maar brutaliteit werkt averechts."

Bij de verkiezingen van 2019 zult u bijna 67 zijn. Is dit uw laatste job?

"Dat denk ik niet. Ik ben nog in vorm en dus ga ik door. Leeftijd zegt niet alles. Het is met mensen als met auto's: niet het bouwjaar telt, wel het aantal kilometers op de teller. Ik zal dus andermaal kandidaat-burgemeester zijn van Chaudfontaine, straks. Zodra ik geen minister meer ben, zal ik die functie weer opnemen."

Premier Michel zegt dat geen regering de jongste 25 jaar meer en moediger hervormd heeft dan de zijne. Geldt dat ook voor Pensioenen, of had het iets meer mogen zijn?

"Ecoutez, van 1988 tot 2012 hebben we tien socialistische ministers van Pensioenen na elkaar gehad. Al die tijd is er helemaal niets hervormd. Verder dan 'Groenboek! Witboek!' van Michel Daerden is men nooit geraakt. Pas sinds er liberalen op Pensioenen zitten, is er ook actie. Het was de hoogste tijd. De Belgen werken à la grecque. Op de Grieken na heeft geen enkel Europees land zulke korte loopbanen als de onze. De Belg leeft 81 jaar, waarvan hij er gemiddeld 32 werkt. En van die 32 brengt hij er een stuk of vijf door in werkloosheid, ziekte of een of ander verlofstelsel. Dat steekt schril af tegen Nederland of Duitsland, zelfs tegen Frankrijk. Maar de ommekeer is ingezet en al zichtbaar in de cijfers. In vier jaar tijd hebben we de leeftijd waarop de Belg met pensioen gaat verhoogd van minder dan 60 tot bijna 61. Tien jaar geleden was maar één zestiger op vier nog aan de slag. Nu is dat één zestiger op drie. Ik herhaal het tot vervelens toe: langer werken is de enige manier om onze pensioenen betaalbaar te houden. U. Ik. Iedereen."

Tot 66 vanaf 2025 en tot 67 vanaf 2030: wordt dat de norm of toch de uitzondering?

"De uitzondering. Iedereen aan de slag houden tot 67, dat is een utopie. Het zou ook niet rechtvaardig zijn. Ik schat dat 10 tot 15 procent van de mensen straks tot 67 zal doorgaan."

Die 67 is dus niet meer dan een symbool?

"Nee, daarin vergist u zich. Die 67 is betekenisvol, in die zin dat er vandaag ook maar 10 tot 15 procent van de mensen tot 65 werkt. Die kleine groep zal straks twee jaar langer werken. Belangrijker is dat de grotere groep die daaronder zit, en die vandaag tot 59, 61 of tot 63 werkt, straks ook twee jaar langer zal werken, tot 61, 63 of tot 65."

Voor een minimumpensioen van 1.220 euro na een volledige carrière van 45 jaar. De sp.a van John Crombez en Johan Vande Lanotte wil dat optrekken naar 1.500 euro.

"En niet na 45 jaar maar na een carrière van 42 jaar! Economische nonsens is dat. Geen enkele socialistische regering heeft de minimumpensioenen trouwens zo fel verhoogd als de regering-Michel. Die 1.500 euro haal je nooit door alleen maar het mes te zetten in de hogere pensioenen van de ambtenaren, zoals de sp.a voorstelt. Je moét de pensioenen van de publieke sector en de privésector meer op elkaar afstemmen, daar zijn we het over eens en daar zijn we volop mee bezig, maar dat realiseer je niet van vandaag op morgen."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN