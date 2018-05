Iedereen ref VAR kop van Jut in Ghelamco Arena 05 mei 2018

De fouten van scheidsrechter Lardot en de videoref in de wedstrijd tegen Standard zinderden gisteren nog flink na in de Ghelamco Arena. Op elk zitje in het stadion lag een gele en rode kaart, waar door de fans naar hartenlust mee kon worden gezwaaid. Die kaarten waren aangeleverd door de sfeergroepen van AA Gent, met instemming van de club. Er hingen ook behoorlijk wat spandoeken in het stadion. De opschriften gingen van 'VARschrikkelijk', over 'Video Amateur Referee' en 'VAR = vuil buske' tot 'Corruptie of onkunde?' Om maar te zeggen dat alles wat Buffalo is, zich zwaar benadeeld voelt in deze play-offs. (RN)

