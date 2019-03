Iedereen probeert weg te geraken uit laatste IS-bolwerk: vrouwen, kinderen én IS'ers 07 maart 2019

Honderden mensen wachten tot ze gescreend kunnen worden nadat ze zijn weggeraakt uit het Syrische Al-Baghouz, aan de grens met Irak. Dat is het allerlaatste bolwerk van terreurgroep IS. Om het onderscheid te maken tussen onschuldige burgers en een groeiend aandeel IS'ers, worden alle mannen eerst gescheiden van de vrouwen en kinderen. Daarna vinden er zo goed als mogelijk identiteitscontroles plaats, onder meer met vingerafdrukken - waarbij er zopas ook nog enkele Belgische IS'ers opgedoken zouden zijn. Mannelijke terroristen worden opgesloten, terwijl vrouwen en kinderen naar een afgesloten deel van een vluchtelingenkamp gaan. In dat van Al-Hol, waar ook de beruchte Antwerpse IS-weduwen Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt tot voor kort zaten, is de populatie al aangezwollen tot meer dan 50.000 mensen. Het slotoffensief tegen IS gaat er volgens bronnen ter plekke extreem gewelddadig aan toe. De Koerden zouden al tal van vrouwen en kinderen hebben gedood. (GVV)

