Iederéén mag Crocs maken 15 maart 2018

Niet dat we zitten te wachten op nog meer Crocs, maar voortaan mag elk bedrijf gelijkaardige schoenen op de markt brengen. Het Europees Hof van Justitie heeft de vernietiging van een patentaanvraag van Crocs uit 2005 bevestigd. De zaak sleept al aan sinds 2013. Toen diende het Franse Gifi Diffusion een klacht in om het patent op de Crocs te laten vernietigen. Ze argumenteerden dat het schoenenontwerp niet nieuw was. Op 6 juni 2016 kreeg het Franse bedrijf gelijk, maar Crocs ging in beroep. Het Hof bevestigt nu die vernieti-ging. Het model van het Amerikaanse Western Brands LLC, dat later zijn naam veranderde in Crocs, werd immers al voor 28 mei 2003 openbaar gemaakt voor het publiek, onder meer op de website van Crocs. De octrooiaanvraag voor de VS werd echter pas op 28 mei 2004 ingediend, en een model wordt niet als nieuw beschouwd als het al meer dan 12 maanden voor de datum van indiening beschikbaar was voor het publiek.

