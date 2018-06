Iedereen leeft mee door 'The Lion King' 22 juni 2018

Was het een wrattenzwijn, een okapi of een slang geweest: geen haan die ernaar gekraaid had. Maar als een leeuwin zo triest aan haar einde komt, volgt een stroom van boosheid en verontwaardiging - ook al gaat het om een levensgevaarlijk roofdier. "Ondanks onze eeuwenoude en diepgewortelde angst voor leeuwen hebben we een extreme gevoeligheid ontwikkeld voor dieren die in strijd met de mens vaak aan het kortste eind trekken", zegt Rudi D'Hooghe, professor Biologische Psychologie. Hij ziet, naast de groeiende aandacht voor dierenwelzijn, vooral een verklaring in tekenfilms als 'The Lion King' en televisiedocumentaires over het dierenrijk. "We zien daar schattige beelden van leeuwen die niet stroken met de biologische realiteit. Want vergis u niet: oog in oog met een leeuw staat je leven op het spel."

