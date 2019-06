Exclusief voor abonnees Iedereen kwam voor 'Grey Worm', en kreeg soul met een popkantje 28 juni 2019

00u00 0

Raleigh Ritchie. Op zich een vrij onbekende naam, maar op P!nk na wel de grootste wereldster die gisteren neerstreek in Werchter. De Britse soulzanger heet in het echt Jacob Anderson, beter bekend als Grey Worm uit 'Game of Thrones'. Zijn muziek kennen deed er even niet toe, want de meesten trokken naar Klub C om een glimp van de Hollywoodster, die in 'GoT'-reeksen vijf tot acht meespeelt, op te vangen. Maar al snel werd duidelijk dat de acteur er ook op het podium stevig tegenaan kan gaan. 'On Fire' zong Anderson, en of hij dat was. Zoete soul met een popkantje serveerde hij, ideaal om de heupen te wiegen of verliefd in de ogen van je lief te kijken. Benieuwd of hij met zijn band even veel seizoenen meegaat als op tv.

