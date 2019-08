Exclusief voor abonnees Iedereen klaar voor Billie Eilish 17 augustus 2019

Laat er geen twijfel over bestaan. De populairste artiest op de 34ste affiche van Pukkelpop is Billie Eilish. De 17-jarige Amerikaanse die morgen - na een speciale wijziging in de line-up - op de Main Stage staat, lokte horden tienermeisjes naar Kiewit. Zo ook Kato (18) en haar vrienden uit Malle, die op het midden van de camping uit de bol gingen op haar hit 'Bad Guy'. "Billie is geweldig", lachen ze. "Voor de meesten van ons is het de allereerste keer Pukkelpop. We moeten ervan profiteren, want we gaan volgend jaar studeren en dit is misschien onze laatste herexamenloze vakantie!"

