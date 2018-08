Iedereen is klaar voor Willy 18 augustus 2018

Zonder concurrentie het meest gegeerde item in de fanshop: een geel Willy Sommers-shirt met 'Laat de zon in je hart' erop. In die mate zelfs dat het gistermiddag bijna was uitverkocht. Hoewel hij vandaag pas om 11.55 uur op het podium verwacht wordt, kleurde Pukkelpop gisteren al volledig 'Willy'. "Het zal pijn doen om 's middags al paraat te staan, maar onze wekkers zijn gezet", zegt deze vriendenclub uit West-Vlaanderen. Terwijl ze poseerden voor onze fotograaf, sloten anderen spontaan aan. "Hoe zot is dat? Willy Sommers op Pukkelpop?! Dat wordt hét feest van deze editie! Laat de zon in je hart!" Deze middag volgt het moment suprême: Willy Sommers met Daan en Mauro Pawlowski en een set vol klassiekers. Nu al hét moment van dit weekend, en aan de vele T-shirts op de weide te zien, het meest vreemde concert dat Sommers ooit zal spelen.

