Iedereen is er (op Mignolet na) 29 mei 2018

00u00 0

Eén voor één sijpelden ze binnen in Tubeke. De meesten na een weekje vakantie, de rest na een vrij weekend. Fellaini had zelfs zijn strooien hoed nog op. Alleen een sigaar ontbrak - hij zou op vakantie al eens durven. Voor het eerst heeft bondscoach Roberto Martínez zijn voltallige selectie bij elkaar. Alleen Simon Mignolet mag na de verloren Champions Leaguefinale met Liverpool nog even uitblazen.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN