Is niet de oorzaak van hun probleem dat jarenlang alles mogelijk was in de horecasector zodat men zich nooit de vraag hoefde te stellen of een zaak levensvatbaar was indien dezelfde regels en wetten als voor de andere middenstanders dienden te worden nageleefd?

Luc Baert, Gent

