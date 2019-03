Iedereen bracht varkens naar Stonehenge mee 23 maart 2019

Eeuwenlang al breken wetenschappers zich het hoofd over wat nu precies de bedoeling was van Stonehenge. Werden er mensen geofferd, of is de kring van kolossale stenen een soort kosmisch uurwerk dat wijst naar de hemellichamen? Een nieuwe studie in het blad Science Advances toont aan dat het in Stonehenge best een gezellige boel kon zijn geweest. Dat leiden de onderzoekers af uit de analyse van de botten van 131 varkens die op vier locaties rond Stonehenge zijn aangetroffen. Met behulp van isotopen-analyse konden ze achterhalen wat hun dieet was en waar ze vandaan kwamen. Opvallend: doorgaans kwamen de dieren van ver - soms zelfs uit Schotland.

