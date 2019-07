Exclusief voor abonnees Iedereen besnuffelen is onbegonnen werk 23 juli 2019

Op Tomorrowland was de federale politie afgelopen weekend met verschillende hondenteams actief om verboden middelen op te sporen. De agenten werkten er met 'passieve' drugshonden: die beginnen niet te blaffen als ze drugs geroken hebben, maar gaan rustig zitten naast de persoon die verboden middelen op zak heeft. Maar álle 80.000 'People of Tomorrow' controleren die per festivaldag toestromen, is onbegonnen werk. Niet alleen vanwege het beperkte aantal getrainde viervoeters, maar ook omdat die dieren maar enkele uren per dag actief op zoek kunnen naar drugs. (CMG)

