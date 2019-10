Exclusief voor abonnees Iedere woensdag 180 km naar onze kleinkinderen 16 oktober 2019

00u00 0

In de krant: '3 op de 4 Vlamingen bezoeken hun ouders elke week'. Onze zoon woont met zijn gezin op 180 km van onze woonplaats. Iedere woensdag rijden wij ernaartoe. Waarom? Omdat wij geen vreemden willen zijn voor onze kleinkinderen van bijna 2 en 5 jaar. Zo eenvoudig is dat. Familie is het allerbelangrijkste in het leven. Koester ze!

Jan Schonkeren, Oudsbergen

