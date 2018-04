Idris Elba komt plaatjes draaien op Tomorrowland 05 april 2018

De Britse acteur Idris Elba (45) zal een dj-set spelen op Tomorrowland. Dat heeft de organisatie bevestigd. Karakteracteur Elba kent u van reeksen als 'Luther' en 'The Wire', en van zijn rol als Nelson Mandela in de prent 'Mandela: Long Walk to Freedom'. Bovendien wordt hij al jaren genoemd als nieuwe James Bond, voor wanneer Daniel Craig z'n 007-rol achter zich laat. Wat niet veel mensen weten, is dat Elba ook muzikant is én plaatjes draait onder de naam DJ Big Driis. U kunt zelf over z'n talent oordelen in De Schorre in Boom op zondag 29 juli. Werden ook nog bevestigd: Afrojack, Alan Walker, Benny Benassi, Blasterjaxx, Chuckie, Craig David presents TS5, Duke Dumont, Erick Morillo, Galantis, Gui Boratto, Nicole Moudaber, Ookay, Quintino, Ricardo Villalobos, Salvatore Ganacci, Tujamo en Ummet Ozcan. Het dancefestival vindt plaats van 20 tot 22 juli en van 27 tot 29 juli en is uitverkocht. (DBJ)

