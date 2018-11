Idris Elba is 's werelds meest sexy man: "Mama zal trots zijn" 07 november 2018

00u00 0

De Britse acteur Idris Elba (46) is door het magazine 'People' uitgeroepen tot 'Sexiest Man Alive 2018'. "Geweldig. Hier ben ik echt blij mee", zei Elba. "Mijn moeder zal heel, heel trots zijn." De acteur, bekend van de serie 'Luther', is de 33ste man die mag pronken met de titel. Mel Gibson was de eerste, in 1985. Vorig jaar prijkte zanger Blake Shelton op de cover. Ook acteurs Dwayne Johnson en Channing Tatum staan op de erelijst, net als ex-voetballer David Beckham.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN