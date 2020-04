Exclusief voor abonnees Identieke tweeling gaat samen op zoek naar de liefde 20 april 2020

Als je tijdens een eerste afspraakje plots alles dubbel ziet, heeft dat doorgaans te maken met de zenuwen. Toch is er vanavond meer aan de hand in een nieuwe aflevering van 'First Dates', waar de identieke tweelingbroers Laurens en Michaël komen double daten. Benieuwd of ze ook op hetzelfde type vrouw vallen. Kandidate June heeft dan weer pech: ze is ziek en doorstaat al snotterend haar date met Stef. Voorts zijn er nog Jozefien en Anneleen, die allebei al heel wat hebben meegemaakt in hun leven. Meer dan genoeg om over te praten, dus.