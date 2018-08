Ideaal weer voor kerstfeestje 02 augustus 2018

1 augustus, 30 graden: wat wil een mens nog meer om eens goed ... Kerstmis te vieren? Voor Christel Bauwens (53) uit Stekene ging gisteren een veertig jaar oude wens in vervulling. "Ik ben altijd dol geweest op Kerstmis, maar vond het vervelend dat het zo koud was in december", zegt Christel. "Ik weet nog heel goed dat ik op mijn dertiende dacht: 'Als ik later groot ben, vier ik gewoon eens kerst midden in de zomer.' Ik heb vier jaar geleden een zware hartvliesontsteking gehad. Ik dacht dat ik mijn vijftigste verjaardag niet meer zou halen. Dat is gelukkig voorbij en daarom vond ik het deze zomer echt tijd om die droom eens waar te maken."

