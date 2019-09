Exclusief voor abonnees Ideaal pretparkweer morgen, maar u kan niet naar Plopsaland 14 september 2019

Het wordt tot 24 graden morgen, maar wie van deze mooie nazomerzondag wil profiteren om naar Plopsaland te gaan, is eraan voor de moeite. Het pretpark is niet open voor het grote publiek. Het park in De Panne werd immers volledig afgehuurd door VakantieVeilingen. Enkel wie kaarten heeft, kan erin en kan genieten van een optreden van K3, waarin het 20-jarige jubileum van de groep in de schijnwerpers staat.

