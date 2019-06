Exclusief voor abonnees ICT'er doet 10 maanden alsof hij voor gemeente werkt 01 juni 2019

Een ICT'er heeft een tiental maanden gedaan alsof hij voor de gemeente Essen werkte. Begin juli 2018 werd de man, met dank aan zijn mooie cv, aangenomen als ICT-verantwoordelijke. "De eerste twee maanden leverde hij uitstekend werk", zegt een bron binnen de gemeente. "Maar na de zomer werd hij amper nog gezien." Na bijna tien maanden roken medewerkers van de gemeente onraad en checkten ze zijn referenties. Zo ontdekten ze dat hij ook nog een voltijdse job had bij een scholengroep in Brasschaat. "Hij zou gefraudeerd hebben met de prikklok, die hij vanop afstand kon instellen", aldus de bron. "Zo leek het alsof hij voor de gemeente aan het werken was - nu eens in een school, dan weer in de bibliotheek - terwijl hij bij zijn andere werkgever zat." De man heeft intussen zelf ontslag genomen. (VTT)

