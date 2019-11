Exclusief voor abonnees Ibrahimovic wordt geen speler van Hammarby, wel mede-eigenaar 28 november 2019

Zlatan Ibrahimovic krijgt een kwart van de aandelen in handen van Hammarby en wordt mede-eigenaar van de Zweedse eersteklasser. De 38-jarige aanvaller postte dinsdag op Instagram een filmpje waarin zijn naam verschijnt op een shirt van Hammarby. Het voedde de geruchtenmolen dat hij zou tekenen in Zweden, maar hij gaat dus niet spelen in z'n eigen land. Ibrahimovic wil van Hammarby "de grootste ploeg van Scandinavië" maken. "Het is een fantastische club met gepassioneerde fans. In de toekomst moet iedereen weten waar Hammarby voor staat. Alle mensen moeten het logo van de club kennen", klonk het. (XC)