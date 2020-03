Exclusief voor abonnees Ibrahimovic start crowdfunding 19 maart 2020

De voetbalwereld toont zich van zijn beste kant. Zlatan Ibrahimovic heeft een crowdfunding geopend om geld in te zamelen voor Humanitas, een ziekenhuisketen in Italië. "Als het virus niet naar Zlatan komt, komt Zlatan naar het virus!" Een uur na zijn post was de eerste honderdduizend euro al binnen. Sadio Mané heeft dan weer een flinke donatie gedaan aan de gezondheidsinstanties in Senegal. De ster van Liverpool stortte 45.000 euro. Roman Abramovich, de eigenaar van Chelsea, stelt het hotel van de club beschikbaar voor zorgpersoneel dat in het westen van Londen werkt. (PJC)