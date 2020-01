Exclusief voor abonnees Ibrahimovic splijt de mensenzee in Milaan 03 januari 2020

00u00 0

De Zweedse bevrijder is gearriveerd. Zlatan Ibrahimovic (38), die met het nummer 21 zal spelen, kwam gisteren kort voor de middag aan in Milaan voor zijn tweede avontuur bij AC Milan. Een horde fans wachtte hem op, de auto waarmee hij naar het ziekenhuis reed voor zijn medische testen kon amper door de menigte. Ibrahimovic lachte breed, wuifde naar de fans en gaf een korte reactie. "Ik ben zeer blij met deze terugkeer. Ik voel me geweldig emotioneel. Ik heb altijd gezegd dat dit mijn thuis is, eindelijk ben ik terug. Ik ben terug, dat is het belangrijkste."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis