Ibrahimovic overweegt terugkeer bij Zweden 02 maart 2018

Tijdens een bezoek aan Stockholm heeft Zlatan Ibrahimovic de speculaties over een mogelijke terugkeer in de nationale ploeg van Zweden flink gevoed. De 36-jarige spits van Manchester United gaf in een gesprek met de Zweedse pers aan dat hij de nationale ploeg mist en dat zijn deelname aan het WK in Rusland allesbehalve uitgesloten is. "De deur is nog niet dicht", aldus Zlatan, die geflankeerd door zijn ploegmakker Pogba de opening van een padelcentrum in de Zweedse hoofdstad bijwoonde. "Ik mis de nationale ploeg. Ik heb het lastig wanneer ik de andere spelers voor Zweden zie spelen."

