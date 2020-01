Exclusief voor abonnees Ibis-hotel Leuven vangt al maand vluchtelingen op 11 januari 2020

In het Ibis-hotel van Leuven verblijven sinds begin december achttien vluchtelingen. Ze woonden daarvoor in panden van de beruchte familie Appeltans, die onbewoonbaar werden verklaard. "In zo'n geval is het bij wet geregeld dat niemand op straat hoort te slapen en het OCMW de verantwoordelijkheid heeft om op zoek te gaan naar oplossingen", stelt schepen van Wonen Lies Corneille (Groen). "In eerste instantie gaan we voor en samen met deze mensen op zoek naar een tijdelijke oplossing in hun omgeving. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden van een noodwoning. Als er geen oplossing gevonden wordt, brengen we deze mensen tijdelijk onder in een hotel." Momenteel zijn de verblijfskosten voor de vluchtelingen voor het OCMW in Leuven. Daar zegt men de rekening door te sturen naar de familie Appeltans.

