Exclusief voor abonnees Ibis gaat voor budgetdesign HOTEL 21 december 2019

Hotelmerk ibis, lange tijd synoniem voor basic en eenvoud, transformeert zichzelf tot een trendy budgetdesignhotelketen. In de achtertuin van het Hortahuis in Brussel opende een ibis in de nieuwe Plaza-stijl. Het ibis Brussels Centre Châtelain heeft sfeervolle kamers met een moderne, industriële look, maar valt vooral op door de vele faciliteiten. ONO is een stijlvolle bar met restaurant waar je met een smartphone incheckt om bagels, shoarma en lattes te bestellen.