IBA rijft Amerikaans contract binnen 09 juni 2018

Protontherapiespecialist IBA heeft een contract op zak voor de installatie van een Cyclon 70-deeltjesversneller, bij Arizona Isotopes Science Research Corporation. Daarmee kunnen radioactieve isotopen geproduceerd worden, die gebruikt worden voor de diagnose van onder meer hart- en andere levensbedreigende aandoeningen. Het contract heeft een waarde van 16 à 20 miljoen euro. Dat is minder dan bij de installatie van een protontherapiecentrum. Maar de analisten van KBC Securities zijn alsnog enthousiast, omdat de divisie 'andere versnellers' zo haar omzet met 10% ziet stijgen. Het gaat namelijk nog maar om de vierde Cyclone 70 die door IBA wordt afgeleverd. De andere toestellen staan in het Franse Nantes en in de VS. Een derde wordt geïnstalleerd in Moskou.

