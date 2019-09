Exclusief voor abonnees IBA investeert in koolstoftherapie 21 september 2019

IBA, de specialist in de behandeling van kanker met protontherapie, investeert nu ook in koolstoftherapie. Hij stopt daartoe 7,6 miljoen euro in het nieuw bedrijf Normandy Hadrontherapy, dat een globaal startkapitaal van 60 miljoen euro krijgt. Andere investeerders zijn private en publieke instanties.

