IBA heeft Chinees contract te pakken 30 mei 2018

Protontherapiespecialist IBA was gisteren de sterkste stijger op de Brusselse beurs, met ruim 14% winst (tot 23,78 euro). Het medische technologiebedrijf ondertekende een contract voor de bouw en het onderhoud van een protontherapiecentrum in China. De waarde van dat contract bedraagt zo'n 35 à 40 miljoen euro. Dat is een opsteker voor IBA en haar beleggers, die vorig jaar liefst vier winstwaarschuwingen moesten slikken omdat lopende projecten met vertragingen kampten en nieuwe bestellingen trager binnenliepen. KBC Securities beloont het contract met een adviesverhoging van 'houden' tot 'opbouwen' en een koersdoel dat stijgt van 20 tot 23,5 euro. De analisten hebben er naar eigen zeggen weer wat meer vertrouwen in dat IBA zijn belofte zal waarmaken, en het lopende boekjaar weer zal kunnen afsluiten met een nettowinst.

