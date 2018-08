IBA bouwt eerste therapiecentrum in Zuidoost-Azië 31 augustus 2018

De Waalse specialist in de behandeling van kanker IBA heeft een contract binnengehaald voor de bouw van een nieuw protontherapiecentrum in Singapore. IBA zal dat optrekken in een ziekenhuis van Parkway Pantai, één van de grootste groepen voor private gezondheidszorg in Azië. Het contract heeft een waarde van 35 tot 40 miljoen euro. De eerste patiënten zouden er in 2021 behandeld kunnen worden.

