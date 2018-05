Ianthe Tavernier toch weer een 'Grietje' 08 mei 2018

Ianthe Tavernier (29) neemt de vrouwelijke hoofdrol op zich in de nieuwe musical 'Hans en Grietje'. Grappig, want tot februari vormde ze samen met Isabelle A en Anneke Van Hooff nog de coverband De Grietjes. En zo wordt Ianthe dus opnieuw een 'Grietje'. "Ik zal dus niet meer vreemd opkijken als iemand me weer zo noemt", lacht ze. Bij het grote publiek is Tavernier vooral bekend als Floor uit 'De Buurtpolitie'. De rol van Hans is voor 'Ghost Rocker' Wout Verstappen (foto), die voor de allereerste keer een hoofdrol speelt in een musical. De première van 'Hans en Grietje' staat gepland op 28 oktober in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Tickets zijn te koop via www.musichall.be. (DBJ)

