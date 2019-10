Exclusief voor abonnees Ianthe Tavernier mist halve finale 'Dancing with the Stars' 28 oktober 2019

Voor de zesde keer al mochten de kandidaten van 'Dancing with the Stars' gisteravond hun danstalent etaleren, deze keer in een Halloween-aflevering. Kelly Pfaff en danspartner Andrei kroonden zich opnieuw tot de onbetwiste juryfavoriet in de VIER-show. Ze konden liefst 37 punten versieren. Een puntje meer dan Julie Vermeire en Pasquale, die wel de eerste tien van dit seizoen wisten te scoren. Viktor Verhulst en Ianthe Tavernier verging het minder goed. Zij bungelden na het jurycommentaar onderaan. Vooral voor Ianthe een pijnlijke zaak. Zij kreeg niet alleen gemengde commentaren, ook de kijkers waren niet enthousiast en stemden de 'De buurtpolitie'-actrice naar huis. "Superjammer, want ik had nog zoveel meer willen laten zien", klonk het. "Ik had het mijn danspartner Nick (rechts op foto, red.) gegund om in de finale te staan." (IDR)

