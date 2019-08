Exclusief voor abonnees Ian Thomas promoot oliën op basis van hennep 20 augustus 2019

00u00 0

Ian Thomas (22) is sinds kort helemaal weg van etherische oliën en geurkaarsen op basis van CBD (cannabidiol), een stof die gewonnen wordt uit hennepplanten. In tegenstelling tot cannabis, dat afkomstig is van dezelfde plant, bevat CBD echter geen psychoactieve stoffen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis