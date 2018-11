Ian Thomas gered door z'n fans in 'Dancing with the Stars' 17 november 2018

In 'Dancing with the Stars' kroonde Kat Kerkhofs zich gisteravond tot de onbetwiste juryfavoriet. Met een zwoele Argentijnse tango versierde ze liefst 35 punten in het VIER-programma. De favoriet van vorige week, Ian Thomas, bengelde onderaan met 26 punten, en kwam op een ex aequo te staan met Elodie Ouédraogo. Gelukkig voor Ian tellen de scores van de jury maar voor de helft mee. De rest wordt bepaald door televoting, en zo konden zijn fans hem nog even in de wedstrijd houden. De paso doble van Elodie bleek te weinig indruk te maken op stemmend Vlaanderen. Zij moest als vierde de wedstrijd verlaten. "Jammer. Maar ik heb wel Sander (haar danspartner, red.) leren kennen. Daar ben ik heel dankbaar om." (IDR)

