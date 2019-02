IAAF lanceert wereldranking: Thiam (logische) nummer één Atletiek 27 februari 2019

00u00 0

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) lanceerde gisteren zijn eerste wereldranking. In de toekomst zal die mogelijk mee de kwalificatie voor internationale kampioenschappen bepalen - al is dat nog niet het geval voor het WK 2019 in Doha. In de nieuwe formule vallen zowel punten te rapen met sterke prestaties, zoals een scherpe chrono, als met hoge noteringen zoals een nationale, Europese of WK-titel. Voor België prijkt Nafi Thiam logisch bovenaan in de zevenkamp. Eline Berings is 15de op de 100 meter horden. In de hiërarchie van de broers Borlée op de 400m ligt Kevin (15de) voor op Jonathan (23ste) en Dylan (66ste). Bashir Abdi pronkt als 7de op de 10.000 meter. Europees kampioen Koen Naert staat pas 116de op de marathon, maar voor hem staan er 54 Kenianen terwijl er slechts drie atleten per land aan toernooien mogen deelnemen. De IAAF wil met de nieuwe ranking atletiek overzichtelijker maken. (BF/VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN