IAAF kent geen genade met Rusland 05 december 2018

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) houdt het been stijf: Rusland blijft geschorst. De Russische atletiekfederatie (RUSAF) kreeg in november 2015 het rode licht toen bleek dat Rusland zijn sporters systematisch en met de hulp en steun van de overheid jarenlang had gedopeerd. De IAAF toont zich zo strenger dan het Wereldantidopingagentschap (WADA) dat in september nog besliste om het Russische antidopingagentschap weer toe te laten. Dat kwam het WADA op veel kritiek te staan omdat Rusland niet aan alle voorwaarden had voldaan.

