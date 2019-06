Exclusief voor abonnees IAAF handhaaft schorsing Rusland 11 juni 2019

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) heft de schorsing van Rusland voorlopig niet op. Een opmerkelijke beslissing van de IAAF zaterdag, want voor alle andere sportinstanties - inclusief het IOC - is Rusland al lang van de strafbank gehaald wegens zijn staatsgeleide dopingprogramma. De IAAF houdt wel streng vast aan de sanctie die het in november 2015 oplegde. En dat terwijl Rusland intussen zijn facturen voor in totaal 2,8 miljoen euro betaalde én het Wereldantidopingagentschap de gevraagde gegevens uit het labo van Moskou bezorgde.

