I am your father (x2) 05 mei 2018

Darth Vader zei het tegen Luke, deze trotse papa mag het tegen z'n dochtertje zeggen: 'I am your father'. Gisteren gingen vader en dochter, net als heel wat andere Star Wars-fans, op de Brusselse Grote Markt op de foto met Darth Vader en zijn Stormtroopers. Die namen Brussel even over - ze kregen zelfs de sleutel van de stad van de burgemeester - naar aanleiding van 4 mei, de fandag van de hyperpopulaire films. "Waarom 4 mei? 'May the force be with you' is de officiële afscheidsgroet onder jedi's. De link met 'May the fourth' is dus logisch", zegt Peter Morbailleux van Star Wars Identities. Die interactieve tentoonstelling loopt nog tot 2 september in Paleis 2 op de Heizel. (DCFS)

