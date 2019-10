Exclusief voor abonnees Hysaj en Maksimovic haken af bij Napoli 02 oktober 2019

00u00 0

Napoli zakte niet ongehavend af naar Genk. In de selectie van Ancelotti ontbreekt rechtsachter Elseid Hysaj. Ook Nikola Maksimovic is er niet bij. Hij raakte afgelopen weekend geblesseerd aan de lies in de partij tegen Brescia. Het bezoekersvak van de Italianen is vanavond overigens niet uitverkocht. Van de 1.000 tickets werden er ongeveer 750 aan de man gebracht. Langs Genkse zijde zal de Luminus Arena wel helemaal vollopen. (KDZ)