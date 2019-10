Exclusief voor abonnees Hypotheeklast met de helft gestegen 11 oktober 2019

De hypotheeklast van de Belg nam de afgelopen tien jaar met de helft toe, zo blijkt uit de achtste vastgoedindex van Deloitte. De totale uitstaande hypothecaire schuld steeg van 126 miljard euro in 2007 naar 233 miljard in 2017. In 2007 was dit 62% van het totaal bruto beschikbaar inkomen, tien jaar later gaat het om 94%. Daarmee zit België boven het Europese gemiddelde (74%).

