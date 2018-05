Hypermoderne tram, iets minder moderne manier om wissels te leggen 08 mei 2018

Antwerpse tramchauffeurs moeten al een jaar lang manueel de wissels bedienen aan de Ruggeveldlaan. Normaal verloopt dat via een automatisch systeem, maar dat werkt niet naar behoren - en dus moeten de chauffeurs een ijzeren staaf bovenhalen en de wissel zelf verleggen. "Zoals ze dat honderd jaar geleden deden", zegt Vlaams sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Een splinternieuwe Albatrostram van 3,25 miljoen euro die moet stoppen omdat de chauffeur zelf de wissel moet gaan opleggen? Waanzin en totaal onverantwoord", vindt de sp.a'er. "Wat als de chauffeur niet gezien heeft dat de wissel niet werkt?" Het defect aan de wissels werd al in april 2017 aan de kaak gesteld in een technisch verslag. In februari dit jaar ontspoorde er nog een tram op het kruispunt, waarbij 25 gewonden vielen. Volgens De Lijn zullen de problemen op 4 juni van de baan zijn, als de detectielussen in het wegdek vervangen worden. "De bestelling daarvan werd trouwens geplaatst voor het ongeval van februari", klinkt het. "Maar er is een lange levertijd." (BJS)

