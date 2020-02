Exclusief voor abonnees Hygiënemaatregelen richting Spelen van Tokio 26 februari 2020

Een delegatie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is pas terug van een werkbezoek aan Tokio, gaststad van de Spelen. Behalve een inspectie van het olympisch dorp had het BOIC ook contact met het organisatiecomité. "Het coronavirus kwam wel even ter sprake, maar er is geen echte discussie over gevoerd", zegt Games Manager Gert Van Looy. "Het BOIC kan niet veel meer doen dan de informatieverspreiding en richtlijnen van het organisatiecomité volgen. Hopelijk slagen de regeringen en de Wereldgezondheidsorganisatie erin om het virus in te dijken. Je ziet in Tokio wel overal een groter accent in de hygiëne. Atleten houden daar sowieso aan vast om zo weinig mogelijk kans op infecties te maken. We nemen daarin geen risico. We gebruiken al jaren alcoholgels om de handen te wassen. Die gels zijn op alle plaatsen in het olympisch dorp voorzien, net zoals je die sprays nu overal in de stad Tokio vindt." (BF)

