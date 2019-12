Exclusief voor abonnees Huybrechts klopt ex-finalist Noppert 23 december 2019

00u00 0

Wat een weelde bij de Belgische darters. Kim Huybrechts heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het WK darts PDC. Onze landgenoot klopte de Nederlander Danny Noppert met 4-2. Noppert was in januari 2017 nog finalist op de Lakeside - het WK van dartsbond BDO -, maar stapte een jaar later over naar de PDC. In de vorige ronde had Huybrechts al de maat genomen van ex-wereldkampioen Rob Cross. (LPB)