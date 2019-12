Exclusief voor abonnees Huybrechts excuseert zich voor hard interview na uitschakeling 30 december 2019

00u00 0

Geen nieuwe kwartfinale voor Kim Huybrechts op het WK darts in 'Ally Pally'. Onze landgenoot verloor in de vierde ronde met 4-1 van Luke Humpfries. Huybrechts haalde de laatste acht in 2012, maar een herhaling van dat scenario zat er niet in. "Dit verpest mijn WK. Het was gewoon een slechte wedstrijd. Je hebt een goeie loting en dan verpest je het volledig zelf. Echt klote. Humphries is geen topspeler, hij is niet geweldig", zei Huybrechts in een vlaag van ontgoocheling na afloop van zijn partij. Stevige woorden waar hij een dag later op terugkwam. "Ik gebruikte veel verkeerde woorden in mijn interview en voel me er slecht over. Luke is een topspeler en wereldkampioen, ik moet daar respect voor hebben. Ik wens hem de volgende rondes het allerbeste toe." (DMM)

